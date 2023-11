Banana Insurance : दिवाळीपूर्वीच केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना विम्याची भरपाई मिळणार असल्याचे आश्वासन सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी दिले असले तरी शुक्रवारी (ता. १०) सायंकाळपर्यंत दिवसभरात तालुक्यातील कोणत्याही उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात भरपाईची रक्कम जमा झाली नाही. (compensation amount of banana crop insurance has not deposited in bank account of farmers jalgaon news)

अखेर हे आश्वासन केवळ पोकळ आश्वासनच राहिल्यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडाला विमा कंपनी आणि सत्ताधाऱ्यांनी पानेच पुसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर जिल्ह्यातील ५५ हजार विमा धारक केळी उत्पादक शेतकरी तीव्र संताप व्यक्त करीत आहेत.

गेल्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीचा हवाला देत जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, खासदार उन्मेष पाटील, खासदार रक्षा खडसे आणि आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्ह्यातील उत्पादक शेतकऱ्यांना केळी पीक विम्याची भरपाई दिवाळी पूर्वीच मिळेल, असे आश्वासन दिले आहे.

व सर्वच प्रसार माध्यमात त्यांचे वक्तव्य प्रसिद्धही झाले आहे. शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. आता या शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाणार आहे अशी संतप्त भावना शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.