Jalgaon News : काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांची ‘कुंडली’ घेऊन निरीक्षक दिल्लीला

जळगाव - जिल्ह्यात दहा ते पंधरा वर्षांपासून काँग्रेसला मरगळ आली आहे. ती झटकून नव्या जोमाने काम करणाऱ्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांत जोश भरण्यासाठी नवीन पदाधिकाऱ्यांची निवड केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया काँग्रेस ''संघटन सृजन'' अभियानाद्वारे होत आहे..जळगाव लोकसभा मतदार संघ जिल्हाध्यक्ष, जळगाव काँग्रेस महानगर अध्यक्ष, रावेर लोकसभा काँग्रेस जिल्हाध्यक्षपदी व सर्व तालुक्यांच्या अध्यक्ष निवडीसाठी गेल्या १० ते १५ दिवसांपासून अखिल भारतीय काँग्रेसचे केंद्रीय निरीक्षक प्रमोद कुमार व त्यांच्या टीमने जळगाव जिल्ह्याचा दौरा केला. विविध पदांसाठी इच्छुकांची नावे, त्या नावांबद्दल इतरांची मते, त्यांची इतर कुंडली घेऊन निरीक्षक दिल्लीला रवाना झाले आहेत. आता कोणाची निवड होते, याकडे पदाधिकाऱ्यांमध्ये चलबिचल सुरू झाली आहे..कॉंग्रेस पक्षातील जिल्हाध्यक्ष निवडीच्या प्रचलित पद्धतीला बगल देण्यासाठी ''संघटन सृजन'' अभियान राबविण्यात येत आहे. केंद्रीय निरीक्षकांनी रावेर लोकसभा मतदार संघात पहिला टप्पा ८ एप्रिलपर्यंत पूर्ण केला. पंधरा ते १७ एप्रिल दरम्यान जळगाव महानगर, जळगाव लोकसभा मतदार संघात प्रत्यक्ष जावून नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या मुलाखती, इतर पदाधिकाऱ्यांनाकडून संंबंधितांच्या नावाबाबत, कामाबाबत विचारणा, यासह विविध प्रश्नांची उत्तरे निरीक्षकांनी जाणून घेतली..केंद्रीय निरीक्षक प्रमोदकुमार जयंत व इतर पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित उमेदवारासोबतच काँग्रेसचे आजी-माजी आमदार, पक्षातील आघाड्यांचे प्रमुख, स्थानिक स्वराज संस्थातील पक्षाचे प्रतिनिधी, सामाजिक संघटना, महिला संघटना, एनजीओ, विविध क्षेत्रातील मान्यवर जे काँग्रेसला मानतात त्यांच्याशी चर्चा केली. दरम्यान, जिल्हाध्यक्षांची निवड आता ३० एप्रिलला जाहीर होणार आहे..महानगराध्यक्षपदासाठी...जळगाव महानगर काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी सरचिटणीस जमिल शेख, ज्ञानेश्वर कोळी (जळगाव), विजय वाणी, चंद्रकांत राजपूत, प्रा.विशाल पवार, प्रदीप सोनवणे यांची नावे पुढे आली आहेत.सालार यांचेही नाव चर्चेतमाजी उपमहापौर, इकरा एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष करीम सालार यांचे नावही महानगर अध्यक्षपदासाठी अचानक पुढे येऊ शकते. सालार यांनी निरीक्षक जयंत यांच्याशी भेटही घेतली आहे..शक्तिप्रदर्शनात इतर पक्षांचेही पदाधिकारीकाँग्रेसचे निरीक्षक जेव्हा इच्छुकांच्या भेटी घेत तेव्हा संबंधित इच्छूक आपापल्या समर्थकांना नेऊन त्यांचे शक्तिप्रदर्शन करीत होते. निरीक्षकांनी मात्र खरे समर्थक कोण व बाहेरून आणलेले समर्थक कोण हे लागलीच ओळखले होते. पाचोरा, चाळीसगाव, एरंडोलमध्ये तर अनेक इच्छुकांनी शक्तिप्रदर्शन केलेच सोबतच भाजप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवेसना या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनाही शक्तिप्रदर्शनासाठी सोबत आणले होते. त्यावेळी निरीक्षकांनी संबंधितांना समजही दिली होती..'रावेर'साठी इच्छुकांची नावेरावेर काँग्रेस जिल्हाध्यक्षपदासाठी माजी आमदार शिरीष चौधरी यांचे पुत्र धनंजय चौधरी, डॉ. जगदीश पाटील (मुक्ताईनगर), माजी अध्यक्ष उदय पाटील (माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांचे भाचे) यांची नावे पुढे आली आहे.'जळगाव'साठी इच्छुक नावेजळगाव लोकसभा मतदार संघासाठी जिल्हाध्यक्षपदासाठी मनोज पाटील (अमळनेर), सचिन सोमवंशी (पाचोरा), देंवेंद्र पाटील, संदीप घोरपडे, सुभाष पाटील, सुलोचना वाघ यांची नावे पुढे आली आहेत.