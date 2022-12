जळगाव : सध्या चीनमधील कोरोनाच्या उद्रेकामुळे जगाची चिंता वाढली असून, केंद्र व राज्य सरकार सतर्क झाले आहे. जळगावात सध्यातरी कोरोना रुग्ण नाही. मात्र, काळजी म्हणून प्रशासन व आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली आहे.

सध्या जळगाव शहरासह जिल्ह्यात रोज साधारणपणे दोनशेवर कोरोना चाचण्या होत आहेत. पैकी कुणीही पॉझिटिव्ह रुग्ण समोर येत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. जळगाव शहरात दोन महिन्यांत एकही रुग्ण आढळून आलेला नाही. (Corona patient still vigilance in district Over 200 tests per day Insist on use of masks Jalgaon News)

चीनमध्ये कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटमुळे संसर्गाचा उद्रेक झाला आहे. दररोज लाखो लोक संसर्गित होत असून, हजारोंच्या संख्येने मृत्यूही होत आहेत. जपान, अमेरिका, फ्रान्समध्येही रुगणसंख्या वाढू लागली आहे. या पाश्‍र्वभूमीवर भारतातही सतर्कतेचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत.

जळगावात यंत्रणा अलर्ट

देशात व राज्यात कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटच्या पाश्‍र्वभूमीवर यंत्रणा सज्ज झाल्या आहेत. पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाची बैठकही गुरुवारी (ता. २२) झाली. जळगाव जिल्ह्यात रुग्ण नसले, तरी यंत्रणा मात्र अलर्ट झाली आहे. सध्या शहरात व जिल्ह्यात मिळून रोज दोनशेवर चाचण्या केल्या जात आहेत. या तपासण्यांची संख्या आता वाढविण्यात येईल. जळगाव महापालिकेकडून न्यायालयात सादर होणाऱ्या संशयित, आरोपी, कैद्यांची कोरोना चाचणी केली जाते. महापालिकेत येणाऱ्यांची रॅन्डम पद्धतीने चाचणी होत आहे. महापालिकेचे चाचणी केंद्र अद्याप त्याच शासकीय तंत्रनिकेतनच्या ठिकाणी सुरू आहे.

जिनोम सिक्वेंसिंग होणार

चीनमधील उद्रेकाच्या पार्श्वर्वभूमीवर आता आरोग्य यंत्रणा अलर्ट झाली आहे. जळगाव जिल्ह्यात चाचणीतून पॉझिटिव्ह येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाच्या नमुन्यांचे ‘जिनोम सिक्वेंसिंग’ होणार आहे. त्याद्वारे बाधित रुग्णामधील व्हायरस नेमका कोणत्या व्हेरिएंटचा आहे, ते कळू शकणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

