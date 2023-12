Jalgaon Corona Update: जिल्ह्यात ‘जेएन १’चा भुसावळ, जळगावला रुग्ण; दोघांनाही सौम्य लक्षणे

Jalgaon Corona Update : कोरोनाच्या प्रकारातील ‘जेएन १’ या नव्या उपप्रकाराचे रुग्ण राज्यात आढळत आहेत. भुसावळ व जळगावमध्येही एक-एक रुग्ण आढळून आल्याची माहिती जिल्हा रुग्णालयाच्या सूत्रांनी दिली. दोघांनाही सौम्य लक्षणे आहेत. पैकी जळगावातील रुग्ण खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असून भुसावळमधील रुग्णास गृहविलगीकरणात ठेवण्यात आले आहे.

दरम्यान, नागरिकांनी घाबरून न जाता नाका, तोंडाला मास्क लावावा, वारंवार हात धुवावेत, सोशल डिस्टनसिंग पाळावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.