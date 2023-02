Jalgaon News : ‘त्या’ संशयितांना पुन्हा पोलिस कोठडी

जळगााव : जिल्हा न्यायालयात (Court) तारखेवर हजर करण्यासाठी आणलेल्या संशयितांवर न्यायालय आवारतच गोळीबाराच्या प्रयत्नात असलेल्या संशयितांना न्यायालयाने पुन्हा पोलिस कोठडीत रवाना केले आहे. (court remanded suspects who were trying to shoot at suspects inside court premises to police custody jalgaon news gbp00)

भुसावळ येथील धम्मप्रिय मनोहर सुरळकर (वय २०) या तरुणाचा खुनाच्या गुन्ह्यात ११ महिन्यांनंतर जामीन मंजूर झाला. त्याच दिवशी कारागृहातून भुसावळकडे आपल्या घरी निघाला असताना, पाळत ठेवून त्याच्यावर गावठी पिस्तुलांनी अंदाधुंद गोळीबार करून त्याची हत्या करण्यात आली होती. पित्यादेखत मुलाची हत्या करण्यात आली.

धम्मप्रियचा पिता मनोहर आत्माराम सुरळकर याने साथीदार सुरेश इंधाटे, प्रवीण मेघे, विक्की वाघ यांच्या मदतीने मुलाच्या खुनाचा बदला घेण्याची योजना आखली होती. त्यानुसार सोमवारी (ता. २०) संशयिताना न्यायालयात हजर करताना त्याची वाट पाहत असलेल्या बुरखाधारी मनोहर सुरळकर याला अटक करण्यात आली .

त्याच्यापाठोपाठ इतरांनाही पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिस केाठडीची मुदत संपल्याने संशयितांना सोमवारी (ता. २७) न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायाधीश आर. वाय. खंडारे यांनी संशयितांना १ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. सरकार पक्षातर्फे ॲड. अविनाश पाटील यांनी काम पाहिले. सहाय्यक निरीक्षक आर. पी. बागूल, उमेश भांडारकर तपास करीत आहेत.