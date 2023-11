Jalgaon Crime News : सोशल मीडियातून धार्मिक भावना दुखविल्याबद्दल चौघांविरुद्ध गुन्हा

By

Jalgaon Crime News : आसोदा (ता. जळगाव) येथील चार तरुणांनी सोशल मीडियात धार्मिक भावना दुखावणारी पोस्ट टाकली.

या प्रकरणी चौकशीअंती मंगळवारी (ता. ३१) रात्री जळगाव तालुका पोलिस ठाण्यात आसोदा येथील चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.( Crime against 4 for hurting religious sentiments through social media jalgaon news )

सोशल मीडियाच्या इन्स्टाग्रामवर विशिष्ट धर्माच्या महापुरुषाचे फोटो चिटकवून फोटोला आग लावण्यात आल्याचे छायाचित्र असलेली पोस्ट टाकून गावात जातीय तणाव निर्माण करीत दंगल घडविण्याचा प्रयत्न केला.

‘व्हायरल’ पोस्टमध्ये आसोदा गावातील चार जणांचे फोटो होते. ही पोस्ट ‘व्हायरल' झाल्यावर दोन समाजांत तेढ निर्माण होईल, असे कृत्य केल्याचे समोर आले.

त्यामुळे एका धर्माविषयी आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याने धार्मिक भावना दुखावल्या जात असल्याचे लक्षात आल्यावर एका प्रौढाने जळगाव तालुका पोलिस ठाण्यात चार तरुणांविरोधात तक्रार दिली. पोलिस नाईक विलास शिंदे तपास करीत आहेत.