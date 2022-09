By

जळगाव : शहरातील शिवाजीनगर रेल्वे उड्डाणपुलाजवळील रेल्वे ट्रॅकजवळ एका शाळेमध्ये एक महिन्याच्या बालकाचा बेवारस मृतदेह आढळला आहे. या संदर्भात मंगळवारी (ता. ६) रात्री आठला शहर पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. (Crime against those who dispose dead child body Jalgaon Latest Marathi News)

शहरातील छत्रपती शिवाजीनगरातील रेल्वे उड्डाणपूल तयार होऊन नागरिकांसाठी खुला करण्यात आला आहे. मंगळवारी (ता. ३०) सकाळी सातच्या सुमारास रेल्वे ट्रॅकजवळ अंदाजे एक महिन्याच्या बालकाचा बेवारस मृतदेह आढळला होता. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस उपनिरीक्षक संदीप परदेशी, पोलिस नाईक ललित भदाणे यांच्यासह इतर पोलिस कर्मचाऱ्यांनी धाव घेऊन पंचनामा केला होता.

दरम्यान, बालकाच्या मृतदेहाजवळ कपडे, औषधी, काळा दोरा, दूध पिण्याची बाटली अशा वस्तू आढळल्या होत्या. बालकाला कुणी पुरले याबाबत कोणतीही माहिती मिळाली नाही. अखेर घटनेच्या आठ दिवसांनंतर मंगळवारी शहर पोलिस ठाण्यात उपनिरीक्षक संदीप पाटील यांच्या फिर्यादीवरून अज्ञात व्यक्तीविरोधात बालकाच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. सहाय्यक फौजदार सिद्धार्थ बैसाने तपास करीत आहेत.

