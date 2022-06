लेडी ‘डॉन’ची दबंगगिरी; हद्दपार असतानाही आढळल्याने गुन्हा दाखल

जळगाव : शहरातून एका वर्षासाठी हद्दपार (Exile) असलेल्या महिला आरोपीला रामानंदनगर पोलीसांनी जळगावातून ताब्यात घेतले आहे. याप्रकरणी रामानंदनगर पोलीसात गुन्हा दाखल झाला आहे. कल्पना हिरामण जगताप (रा. लाकुडपेठ शिवाजीनगर, जळगाव) असे या महिलेचे नाव आहे. (Crime filed against Lady Don for being found during Deportation period Jalgaon Crime News)

स्थानिक गुन्हे शाखेच्या हद्दपार आदेश (ता. १३ ऑगस्ट २०२१) अन्वये कल्पना हिरामण जगताप (रा. शिवाजीनगर) या महिलेला जळगाव शहरातून १ वर्षांसाठी हद्दपार करण्यात आले होते. मात्र, या महिलेने पोलीसांची कोणतीही परवानगी न घेता जळगाव शहर रामानंदनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत वास्तव्यास असल्याचे आढळून आली. रामानंदनगर पोलीसांनी माहिती मिळताच संशयित महिला कल्पनाबाईला ताब्यात घेत चौकशी केल्यावर हद्दपारीचे उल्लंघन केल्याचे समोर आले. तिच्याविरोधात रामानंदनगर पोलीसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास विजय निकुंभ करीत आहे.

हेही वाचा: जळगाव : नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटरची जिल्हास्तरीय समिती स्थापन