Jalgaon News : ‘त्या’ महिला वकिलास अखेर न्याय

Jalgaon News : जिल्‍हा न्यायालयात कार्यरत महिला वकिलाकडून जामीन अर्ज दाखल करताना झालेल्या तांत्रिक चुकीमुळे न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल झाला होता.

कोरोना काळात कागदपत्रे हाताळण्यास पुरेशी सावधगिरी बाळगताना लिखाणात झालेल्या या चुकीमुळे दाखल गुन्हा (एफआयआर स्क्वॅश) करण्यासाठी दाखल अर्जावर छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठात कामकाज होऊन खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाचे आदेश रद्दबातल ठरवले आहेत.