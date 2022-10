जळगाव : शहरातील हरिविठ्ठल नगरात दारू पिण्यास पैसे न दिल्यावरून दोन जणांनी बेदम मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. रामानंदनगर पोलिसात दोन जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

जळगाव शहरातील हरिविठ्ठल नगर परिसरातील शामनगर भागात अरुण कौतिक निंबाळकर (वय ५९) वास्तव्यास आहेत. सोमवार (ता.१७) रोजी रात्री ११ वाजेच्या सुमारास अरुण निंबाळकर हरिविठ्ठल नगर भागातील नवनाथ चौकाजवळ असताना त्यांना संदीप पाटील व भरत राठोड या दोघांनी दारू पिण्यासाठी पैसे मागितले.(Crime Update Three beaten up not paying for alcohol Jalgaon News)

त्यास नकार दिला असता, अरुण निंबाळकर यांना दोघांनी शिवीगाळ करत दगडाने तसेच चापटाबुक्क्यांनी मारहाण केली. अरुण निंबाळकर यांचा बचाव करणाऱ्या शालक व त्याची पत्नी यांनाही संबंधितांनी मारहाण केली.

मारहाणीत तीन जण जखमी झाले आहेत. अरुण निंबाळकर यांच्या तक्रारीवरून संदीप पाटील व भरत राठोड (दोन्ही रा. नवनाथ नगर, जळगाव) या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस नाईक ज्ञानेश्वर पाटील तपास करीत आहेत.

