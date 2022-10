By

जळगाव : वाढदिवस साजरा करण्यासाठी दुचाकीवर जात असलेल्या तरुणाला रस्त्यात अडवून चॉपरने हल्ला केल्याची घटना नुकतीच शिरसोली रोडवर घडली. या प्रकरणी चौघांविरुद्ध शिरसोली पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.

शहरातील मेहरूण परिसरातील रहिवासी तुषार ईश्वर सोनवणे हा तरुण बुधवारी (ता. १२) रात्री मित्रासोबत वाढदिवस साजरा करण्यासाठी दुचाकीने जात होता. या वेळी सनी जाधव ऊर्फ फौजी, शुभम पाटील, सचिन ऊर्फ कोंडा, चेतन चौधरी ऊर्फ गोलू यांनी शिरसोली मार्गावरून जात असताना त्याला अडविले.(Crime Update Youth going to birthday attacked by chopper Jalgaon News)

हेही वाचा: Jalgaon Municipal Corporation : कर्मचारी भरतीचा आकृतिबंध लवकरच मंजूर

यातील सनी ऊर्फ फौजी याने ‘माझ्यावर केलेली केस मागे घे..’ अशी धमकी दिली. तुषारने ‘कोर्टात केस सुरू असून, ती मागे घेणार नाही’ असे उत्तर दिल्याने त्याचा राग येऊन त्याचे वाईट वाटल्याने सनीने त्याच्या हातातील चॉपर काढून तुषारच्या हातावर वार केले. तसेच गोलू चौधरीने तुषारला फायटरने मारहाण केली.

सचिन ऊर्फ कोंडा व चेतन चौधरी याने लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करीत त्याला जखमी केले. तुषारला तातडीने शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्याच्यावर उपचार सुरू असून, चार जणांविरुद्ध एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. नितीन पाटील तपास करीत आहेत.

हेही वाचा: Girish Mahajan Statement : एकनाथ खडसेंना नाटक करण्याची गरज नव्हती