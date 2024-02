Jalgaon News : दहिगावात संचारबंदी; गावात तणावपूर्ण शांतता; दोन गटांतील वादाचे पडसाद

Jalgaon News : येथील कुंभारवाड्यातून एका समुदायाची मिरवणूक जाताना फलक विटंबनेप्रकरणी बुधवारी (ता.७) रात्री दोन गटांमध्ये वाद झाला. या वादाचे रूपांतर हाणामारीत होऊन दोन्ही गट लाठ्या-काठ्या घेऊन एकमेकांना भिडले. यामुळे गावात तणाव निर्माण झाला होता. रात्री उशिरापर्यंत पोलिस तळ ठोकून होते. या प्रकरणी अकरा संशयितांवर गुन्हा दाखल झाला.

त्याचे पडसाद गुरुवारी (ता.८) उमटले असून, सकाळी ‘गावबंद’सह टायर जाळपोळ व आंदोलन करण्यात आले. या प्रकरणी सहा जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, प्रशासनाच्या आदेशानुसार गावात ४८ तासांची संचारबंदी लागू केली आहे. आता गावात तणावपूर्ण शांतता आहे. (curfew in Dahigaon tense silence in the village due to outcome of conflict between two groups jalgaon news)