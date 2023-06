Jalgaon Crime News : चाळीसगावचा सराईतत गुन्हेगार दत्तात्रय चौधरी शहरातून हद्दपार

By

Jalgaon News : येथील सराईत गुन्हेगार दत्तात्रय ऊर्फ दत्तू मुकुंदा चौधरी (वय ३९, रा. महावीर व्यायाम शाळेजवळ, चाळीसगाव) याच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येऊन शहरातून हद्दपार करण्यात आले आहे.

येथील पोलिस ठाण्याला दोन वेळा खुनाचा प्रयत्न, चार वेळा गंभीर दुखापत, दोन वेळा साथीदारांना सोबत घेऊन दंगल करणे, असे एकूण आठ गुन्हे दाखल होते. त्याच्याविरुद्ध वेळोवेळी प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येऊन देखील त्याच्या स्वभावात बदल झालेला नव्हता.(Dattatray Chaudhari notorious criminal of Chalisgaon was deported from city Jalgaon Crime News)

त्याची गुन्हे करण्याची साखळी सुरूच होती. त्याला विविध प्रकारचे गुन्हे करण्याची सवय असल्याने त्यास वेळोवेळी गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आल्यानंतर तो न्यायालयातून जामीनावर सुटताच पुन्हा गुन्हे करीत होता.

त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी पाहता तो व आपल्या सोबत असणाऱ्या गुंडांसोबत घातक शस्त्रे सोबत ठेवून लोकांवर दहशत व भीती निर्माण करीत होता.

भविष्यात अशा प्रकारचे सराईत गुन्हे करून शहराची शांतता भंग करणारे तसेच शहरात दहशत माजविणाऱ्या गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या व्यक्तींविरुद्ध मोक्का, एमपीडीए, हद्दपार व इतर कठोर कायद्यान्वये कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पोलिस निरीक्षक संदीप पाटील यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार, अपर पोलिस अधीक्षक रमेश चोपडे, सहाय्यक पोलिस अधीक्षक अभयसिंह देशमुख यांच्या मार्गदर्शन व सूचनाप्रमाणे दत्तात्रय ऊर्फ दत्तू मुकुंदा चौधरी याच्याविरुद्ध सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन कापडणीस, पोलिस कर्मचारी योगेश बेलदार, विनोद भोई, तुकाराम चव्हाण, रवींद्र पाटील, दीपक पाटील, चत्तरसिंग महेर, प्रवीण जाधव यांच्या मदतीने हद्दपार प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. त्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे.