Jalgaon News : घरातून गेलेल्या तरुणाचा आढळला मृतदेह

जळगाव : मोहाडी (ता. जळगाव) येथील रोहिदास प्रकाश सोनवणे-भिल (वय ३५) यांचा मृतदेह सावखेडा शिवारातील स्मशानभूमीजवळील तीन पुलाजवळ कुजलेल्या अवस्थेत आढळून आला. (dead body of young man who left the house was found jalgaon crime)

नातेवाइकांनी अंगावरील कपड्यांवरून त्यांची ओळख पटविली. रोहिदास सोनवणे संतापाच्या भरात घरातून निघून गेले होते. बुधवारी (ता. ५) सकाळी सोनवणे यांच्या कुटुंबीयांना सावखेड शिवारातील स्मशानभूमीजवळील तीन पुलाजवळ पुरुषाचा मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत दिसून आला.

त्यांनी याबाबत पोलिसांना माहिती दिली. त्यावरून पोलिस उपनिरीक्षक गणेश सायकर, पोलिस नाईक लीलाधर महाजन, वासुदेव मराठे यांनी घटनास्थळी पोचले. मृतदेहाचा पंचनामा करून विच्छेदन करण्यासाठी शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात मृतदेह पाठविला.