Jalgaon News : अतिमद्य सेवनाने वृद्धाचा मृत्यू

Jalgaon News : खेडी (ता. जळगाव) येथील ६५ वर्षीय वृद्धाचा राहत्या घरात कुजलेला मृतदेह आढळून आला. (Death of old man due to excessive alcohol consumption jalgaon news)

अतिरिक्त मद्य सेवनाने मृत्यू झाल्याचा अंदाज पोलिसांनी वर्तविला. खेडी येथील सुनील भागवत जावळे (वय ६५) मजुरी करून उदनिर्वाह करीत होते. खेडी गावातील शांताराम शाळेजवळ ते एकटेच राहत होते.

गेल्या दोन दिवसांपासून त्यांच्या खोलीचे दार उघडले नाही आणि उग्र दर्प येत असल्याने नागरिकांनी पोलिस व त्यांच्या नातेवाइकांना कळविले.

एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पथकाने घटनास्थळी दाखल होऊन दार उघडले असता, सुनील जावळे मृतावस्थेत आढळले. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शासकिय वैद्यकीय महाविद्यालयात रवाना केला.