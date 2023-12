Jalgaon News : गिरणापात्रात बुडून तरुणाचा मृत्यू

Jalgaon News : बेसुमार वाळूउपशामुळे गिरणापात्रात निर्माण झालेल्या कृत्रीम डोहात बुडून ३२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू ओढवला.

सायंकाळी कामावरून घरी परतत असताना पाण्याचा अंदाज न आल्याने मंगल इघन बाविस्कर (वय ३२, रा. बोरनार, ता. जळगाव) या तरुणाचा मृत्यू झाला. (Death of young man by drowning in girna river jalgaon news)