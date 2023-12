Jalgaon News: तळोदा - बऱ्हाणपूर या नियोजित राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने भूसंपादनाचे आदेश काढले आहेत व प्रक्रियाही सुरू केली आहे.

वर्षभरात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश वरिष्ठांकडून देण्यात आल्याने या मार्गात बदल होऊन तो मुक्ताईनगरऐवजी पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच रावेर मार्गे बऱ्हाणपूर जाईल काय? यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. (decision regarding Taloda Burhanpur highway is in Nhai jalgaon news)