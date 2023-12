Jalgaon News: डांबरीकरणाच्या आच्छादनाअभावी शिवाजीनगर पुलावर धोका; सांधे जोडफटींमध्ये होतेय वाढ

Jalgaon News : छत्रपती शिवाजीनगर पुलाचे काही काम अपूर्ण असतानाही त्यावरुन वाहतूक सुरू झाली आहे. पुलावर डांबरीकरणाचा ‘लेअर' टाकण्यात न आल्यामुळे वाहनधारकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

पुलावरील जोडफटी उघड्या पडत आहेत. त्यावरुन वाहने गेल्यास ती वर-खाली होतात. त्यामुळे वाहनांना जोरदारा दणका बसतो आणि आवाज होतो. दुचाकी वाहनधारकांना दणका बसत आहे. पुलाचे काम सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत तो वाहनधारकांना त्रासदायक ठरत आहे. पुलाचे काम संथगतीने करण्यात आले. (Shivaji Nagar bridge is Danger due to lack of asphalt layer jalgaon news)