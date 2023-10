Jalgaon Crime News : अमळनेर, भुसावळमधील सराईत जिल्ह्यातून हद्दपार

Jalgaon Crime News : नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर भुसावळ आणि अमळनेर (जि. जळगाव) येथील दोन सराईतांवर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या आदेशाने हद्दपारीची कारवाई करण्यात आली आहे. (Deportation action has been taken against two criminals jalgaon crime news )

अजय ऊर्फ सोनू मोहन अवसरमोल (वय २४, रा.भारतनगर, भुसावळ) आणि तन्वीर शेख मुख्तार (वय २७, रा. जुना पारधीवाडा अमळनेर) अशी दोघा सराईतांची नावे आहेत.

अमळनेर शहरात तन्वीर शेख मुख्तार आणि भुसावळ शहरात अजय ऊर्फ सोनू मोहन अवसरमोल या दोघा सराईतावर बेकायदेशीररीत्या गावठी हातभट्टीची दारू विक्री करणे, अवैधरीत्या हातात शस्त्र घेऊन दहशत निर्माण करणे, वाळूची चोरी करणे यासह इतर गंभीर प्रकारचे गुन्हे दाखल आहे.

जिल्हा हद्दपारीच्या अनुषंगाने भुसावळ बाजारपेठ पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक बबन आव्हाड यांनी सोनू अवसरमोल यांच्याविरोधात तर अमळनेर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक विजय शिंदे यांनी तन्वीर शेख मुख्तार याच्या विरोधात हद्दपारचा प्रस्ताव पोलिस अधीक्षक यांना सादर केला होता.

पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार यांनी प्रस्तावाचे अवलोकन करून प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविला होता. श्री प्रसाद यांनी गुरुवारी (ता.१९) प्रस्तावाला मंजुरी दिली.