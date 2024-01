Jalgaon News : अजित पवार 2 फेब्रुवारीला जिल्ह्यात

Jalgaon News : उपमुख्यमंत्री अजित पवार दोन फेब्रुवारीला जळगावला येणार आहेत. चोपडा येथे १०० कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या सूतगिरणीचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते होणार आहे.

तसेच त्यांच्या उपस्थित यावल येथे पक्षाचा मेळावा घेण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष संजय पवार यांनी दिली. (Deputy Chief Minister Ajit Pawar will come to Jalgaon on February 2 news)