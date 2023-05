Jalgaon News : उपमहापौरांनीच अधिक निधी आपल्या प्रभागात वापरला; पोकळेंचा आरोप

Jalgaon News : शहरात शासकीय निधीचा सर्वांत अधिक वापर उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनीच आपल्या प्रभागात केला असल्याचा आरोप शिवसेना शिंदे गटाचे नगरसेवक ॲड. दिलीप पोकळे यांनी केला आहे. (deputy mayor used more funds in his ward Accusation of pokale jalgaon news)

शासनाकडून आलेल्या निधीचा असमतोल वाटप होत असल्याचा आरोप उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी केला होता. याबाबत ॲड. पोकळे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे, की उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी शासनाकडून येणारा निधी केवळ दोन- चार नगरसेवकांच्या प्रभागातच वापरला जात आहे.

त्यामुळे निधी वाटपात मोठ्या प्रमाणात असमतोल असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे, हे खरे असले, तरी खऱ्या अर्थाने शासकीय निधी सर्वांत जास्त उपमहापौर पाटील यांच्याच प्रभागात अधिक खर्च झाला आहे. त्यांनी आपल्या पदाचा वापर करून आपल्या प्रभागात अधिक खर्च केला आहे.

आपण याबाबत महासभेत प्रश्‍नही उपस्थित केला होता. मात्र, आपल्याला त्याची ठोस माहिती देण्यात आलेली नाही. उपमहापौर पाटील यांनीच सर्व प्रभागाला न्याय दिलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी केलेला आरोप मागे घ्यावा, अशी मागणीही ॲड. पोकळे यांनी केली आहे.