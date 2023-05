Jalgaon News : रस्ते कामात मलनिस्सारणचे चेंबर्सही बुजविले; अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष

By

Jalgaon News : शहरातील काही भागात रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. त्या ठिकाणी असलेले मलनिस्सारण योजनेचे चेंबर्सही बुजविले जात आहे.

आता हे चेंबर्सच बाहेर काढण्यासाठी पुन्हा रस्ते खोदावे लागणार असून, त्याचा खर्च पुन्हा महापालिकेला करावा लागणार आहे. (Sewage chambers were also extinguished during road works jalgaon news)

शहरातील विविध भागांतील रस्त्याचे कामे सुरू आहेत. काही भागात रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात येत आहे, तर काही भागात कॉंक्रिटीकरण करण्यात येत आहे. रस्त्यांची कामे करताना अमृत योजनेंतर्गत करण्यात आलेले मलनिस्सारण योजनेचे चेबर्सं पाहून कामे करावीत, असे आदेश आहेत.

काम सुरू असताना, संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी उपस्थित असण्याची गरज आहे. शिवाय मक्तेदारांना सूचना देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.

मात्र, हे सर्व नियम डावलून शहरातील विविध कॉलन्या व परिसरात सुरू असलेल्या रस्ते कामात चेंबर्स बुजविले आहेत. त्यावर थेट डांबरीकरण व कॉंक्रिटीकरण करण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे काही भागांत नागरिकांना मक्तेदारांना माहिती दिली असतानाही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून चेंबर्स बुजविले आहेत. त्यामुळे आता हे चेंबर्स उघडण्यासाठी पुन्हा महापालिकेला खर्च करावा लागणार असून, पुन्हा रस्ते खोदावे लागणार आहेत.