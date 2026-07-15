Pandharpur Cycle Wari : सायकल रिंगण सोहळ्यात धुळे सायकलिस्टचा डंका; लक्षवेधी पंढरपूरची वारी 76 वर्षीय दिवाणतात्यांसह 40 सायकलस्वारांकडून पूर्ण

धुळे : मुसळधार पाऊस आणि प्रतिकूल हवामानावर मात करत धुळे सायकलिस्ट गृपच्या ४० सायकलस्वारांनी श्रीक्षेत्र पंढरपूरपर्यंतची सायकल वारी यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. फिट इंडिया सायक्लोथॉनअंतर्गत पंढरपूर येथे आयोजित सायकल रिंगण सोहळा (Fit India Cyclothon Pandharpur 2026) आणि नगर प्रदक्षिणेत धुळ्याच्या सायकलिस्टने महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले..धुळे सायकलिस्टचे अध्यक्ष प्रा. भय्यासाहेब कचवे- पाटील यांच्या संकल्पनेतून यंदाही या सायकल वारीचे आयोजन करण्यात आले. धुळे सायकलिस्ट गृपचे संस्थापक विक्रम राठोड आणि ज्येष्ठ सायकलिस्ट अनिल जाधव यांनी ८ जुलैला सकाळी सहाला हिरवा झेंडा दाखवून वारीला रवाना केले. या मोहिमेला आमदार अनुप अग्रवाल आणि भाजपचे शहर- जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र अंपळकर यांनी शुभेच्छा दिल्या. या वारीत धुळ्यातील २२, शिरपूर येथील १४ आणि दोंडाईचा येथील ४ सायकलस्वार सहभागी झाले..मात करीत प्रवासपहिल्या दिवशी मुसळधार पावसात कन्नडचा कठीण घाट पार करत सायकलिस्टने छत्रपती संभाजीनगर येथे १५२ किमीचा टप्पा गाठला. दुसऱ्या दिवशी उलट्या दिशेने वाऱ्याचा सामना करत बीड (१४५ किमी) गाठले. तिसऱ्या दिवशी मांजरसुंभ्याचा तीव्र घाट आणि कच्च्या रस्त्यांवरून प्रवास करत कुर्डुवाडी येथे मुक्काम केला..Irrigation Water Charges : निसर्गाची अवकृपा, त्यात सरकारचा दणका! सिंचनाच्या पाणीपट्टीत तब्बल 10 पट वाढ; धरणातील पाण्यासाठी शेतकऱ्यांना वर्षाला मोजावे लागणार 14,250 रुपये.अरण येथील संत सावतामाळी यांच्या संजीवन समाधीचे दर्शन घेऊन वारी पंढरपुरात दाखल झाली. यात १२ जुलैला महाराष्ट्र व कर्नाटकातील चार हजारहून अधिक सायकलस्वारांच्या उपस्थितीत नेत्रदीपक सायकल रिंगण सोहळ्यात धुळ्याच्या चमूने सहभाग घेतला..वारीची मुख्य आकर्षणे‘पीडीडब्ल्यू चॅलेंज’अंतर्गत ९० पैकी ६२ दिवस सायकल चालवत आठ हजार ३१६ किलोमीटर अंतर पूर्ण करीत माजी सैनिक मनोज माळी यांनी महाराष्ट्र व कर्नाटकात पाचवा क्रमांक पटकावला. तसेच, ग्रुपमधील ११ सायकलिस्ट या स्पर्धेत मेडलचे मानकरी ठरले. काश्मीर ते कन्याकुमारी सायकल प्रवास करणारे ७६ वर्षीय ज्येष्ठ सायकलस्वार दिवाणतात्या सूर्यवंशी यांनी वारी पूर्ण करीत तरुणांसमोर आदर्श ठेवला. उत्कृष्ट नियोजनाबद्दल अध्यक्ष प्रा. कचवे- पाटील यांचा पंढरपूर येथे फिट इंडिया व अखिल महाराष्ट्र पंढरपूर वारी समितीतर्फे विशेष सन्मान झाला. अंकल ट्रॅव्हल्सचे कैलास पाटील, अरिहंत ज्वेलर्स, अथर्व सायकल्सचे पराग पाटील आणि बडगुजर ॲन्ड सन्सचे निखिल बडगुजर यांचे सहकार्य लाभले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.