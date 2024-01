Amalner Marathi Sahitya Smmelan : यंदा मराठी साहित्य संमेलनाला मिळणार ‘डिजिटल टच’

Jalgaon News : साने गुरुजी साहित्य नगरी, अमळनेर ता. ११ (जि.जळगाव) : अमळनेर येथे होणाऱ्या ९७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात यंदा आयोजकांकडून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा पुरेपुर वापर करण्यात येत आहे.

मराठी साहित्य संमेलनाच्या पारंपारिक परंपरेला यंदा डिजिटल टच देण्यात आला आहे. साहित्य संमेलनाशी निगडित प्रश्न व शंकांचे निरसन करण्यासाठी प्रथमचचॅटबॉट’, ‘क्यूआर कोड’ सारख्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करण्यात येत आहे.(Digital technology is being fully used in Amalner Marathi literature conference this year jalgaon news)