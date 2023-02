Jalgaon News : तळमजल्यावरील दुकानांच्या कारवाईत भेदभाव; डी. एच. प्लाझावर कारवाई

By

जळगाव : शहरातील डी. एच. प्लाझा व्यापारी संकुलाच्या तळमजल्यातील दुकाने (Shops) पाडण्यात आली.

मात्र, यापूर्वी शहरातील नेहरू चौक ते घाणेकर चौक मार्गावरील १९ दुकानांच्या तळमजल्यातील दुकानांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. (Discrimination by administration in operation of ground floor shop jalgaon news)

मात्र, त्यांच्यावर अद्यापही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनतर्फे कारवाईबाबत भेदभाव का केला जात आहे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

जळगाव शहरातील रस्त्यावर वाहने पार्किंग करावी लागत आहेत. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा होत आहे. शहरातील व्यापारी संकुलात पार्किंगची सुविधा नसल्यामुळे ही समस्या निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

शहरात उभारण्यात आलेल्या व्यापारी संकुलात तळमजल्यावर पार्किंगची जागा दाखविण्यात आली आहे. मात्र, त्या ठिकाणी दुकाने काढण्यात आली आहेत. त्यामुळे संकुलात खरेदी करण्यास आलेल्या नागरिकांना वाहने रस्त्यावर लावावी लागत आहेत.

सर्वेक्षणात आढळले १९ संकुल

शहरातील रस्त्यावर वाहने लावण्यावर शहर वाहतूक विभागाने कारवाई सुरू केली. अनेकांची वाहने जप्त करून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. त्यावेळी वाहनधारक संतप्त झाले. त्यांनी संकुलात पार्किंगची सुविधाच नसल्यामुळे वाहने लावणार कुठे, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यानंतर या विभागाने महापालिकेला कळविले.

त्यानुसार महापालिकेने शहरातील नेहरू चौक ते घाणेकर चौक मार्गावरील व्यापारी संकुलांच्या तळमजल्याचे सर्वेक्षण केले. यात तब्बल १९ व्यापारी संकुलात दुकाने असल्याचे आढळून आले. त्यानुसार नगररचना विभागाने संबंधित संकुलधारकांना सुनावणीची नोटीस दिली. सुनावणीत संबंधितांनी कोणतेही समाधानकार उत्तरे न दिल्याने त्यांची दुकाने पाडण्याची कारवाई करण्याबाबत निर्णय झाला.

पदाधिकाऱ्यांचा अडथळा

नगररचना विभागाने कारवाई करण्याचे आदेश काढण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी या कारवाईस तोंडी स्थगिती दिली आहे, असे नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे या संकुलातील तळमजल्यावरील दुकाने पाडण्याचे काम थांबविले आहे.

डी. एच. प्लाझावर कारवाई कशी?

नगररचना विभागाने १९ व्यापारी संकुलातील तळमजल्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची कारवाई पदाधिकाऱ्यांच्या आदेशावर तोंडी थांबविण्यात आली. मग डी. एच. प्लाझाच्या तळमजल्यावरील दुकाने पाडण्याचे आदेश कसे देण्यात आले, असा प्रश्‍नही आता उपस्थित झाला आहे. कारवाई एकच मग भेदभाव का? प्रशासनाचे अधिकारी याबाबत लक्ष देऊन ज्याचे आदेश झाले आहे. त्या १९ व्यापारी संकुलातील दुकानेही पाडावीत, अशी मागणी आता नागरिकांची आहे.