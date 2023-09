Jalgaon Bribe Crime : आरोग्यवर्धिनी केंद्राकरिता डॉ. लांडेंनी मागितली लाच; धुळे एसीबीची कारवाई

Jalgaon Bribe Crime : आरोग्य विभागाच्या आरोग्यवर्धिनी केंद्राकरिता येथील तक्रारदाराचे घर व जागा भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी ५० हजारांच्या लाचेची मागणी करणाऱ्या जिल्हा हिवताप अधिकारी तथा पाचोरा येथील तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. देवराम लांडे यांना धुळे येथील लाचलुचपत विभागाच्या पथकाने ताब्यात घेऊन त्यांच्या विरोधात शहर पोलिसात गुन्हा दाखल केला.

प्राप्त माहितीनुसार डॉ.लांडे हे स्वेच्छानिवृत्ती घेणार होते. मात्र, त्यापूर्वीच ही कारवाई झाली. (District Hivatap Officer and Taluka Medical Officer of Pachora was detained by corruption department team jalgaon bribe crime )

तालुक्यात शासनाच्या आरोग्य विभागातर्फे पाच आरोग्यवर्धिनी केंद्र मंजूर झाले आहेत. यासाठी येथील तक्रारदाराने त्याचे घर व जागा आरोग्य विभागाच्या आरोग्यवर्धिनी केंद्राकरिता आरोग्य विभागाला भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी डॉ. लांडे यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतर त्यांनी त्यासाठी ५० हजारांच्या लाचेची मागणी केली.

संबंधित तक्रारदाराने डॉ. लांडे यांच्यासोबतचे भ्रमणध्वनीवरुन झालेले बोलणे धुळे येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना ऐकवले.

त्यानुसार, या विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक अभिषेक पाटील यांनी पोलिस निरीक्षक रूपाली खांडवी, राजन कदम, शरद कटके, संतोष पावरा, मकरंद पाटील, रामदास बारेला, गायत्री पाटील, सुधीर मोरे यांच्या पथकासह चाळीसगावला येऊन चौकशी करून डॉ. लांडे यांच्या विरोधात लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला.

ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधीक्षक शर्मिष्ठा घारगे-वालावलकर, अपर पोलिस अधीक्षक माधव रेड्डी, पोलिस उपअधीक्षक नरेंद्र पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.