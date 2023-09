Nashik Bribe Crime : अभोण्याच्या सहायक निरीक्षकासह शिपाई ‘लाचलुचपत’च्या जाळ्यात; स्वीकारली 10 हजारांची लाच

By

Nashik Bribe Crime : नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातील अभोणा पोलीस ठाण्यातील सहायक पोलीस निरीक्षक आणि पोलीस कॉन्स्टेबल या दोघांना १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगहाथ अटक करण्यात आली.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सदरची कारवाई पोलीस ठाण्यातच केली. (Constable with Assistant Inspector of Abhona arrested in bribe crime news nashik )

नितिन जगन्नाथ शिंदे (39, रा. सावली निवास, गणेशनगर, अभोणा, ता. कळवण), कुमार गोविंद जाधव (42, रा. अभोणा पोलीस स्टेशन वसाहत, अभोणा, ता. कळवण) अशी दोघा लाचखोर पोलीसांची नावे आहेत.

तक्रारदाराच्या तक्रारीनुसार, त्याच्याविरोधात अभोणा पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली होती. त्यानुसार, गुन्हा दाखल न करण्यासाठी दोघा लाचखोरांनी तक्रारदाराकडे गेल्या शनिवारी (ता. २) १० हजारांच्या लाचेची मागणी केली होती.

याबाबत तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली असता, पथकाने पडताळणी केली.

त्यानुसार रविवारी (ता. ३) अभोणा पोलीस ठाण्याच्या आवारात सापळा लावण्यात आला. पोलीस ठाण्यातच पोलीस कॉन्स्टेबल जाधव याने १० हजारांची लाचेची रक्कम स्वीकारताच दबा धरून असलेल्या पथकाने त्यास अटक केली.

चौकशीतून जाधव याने सहायक पोलीस निरीक्षक शिंदे याच्या सांगण्यावरून लाच स्वीकारल्याची कबुली दिली. त्यानुसार दोघांना पथकाने अटक केली आहे. याप्रकरणी अभोणा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अधीक्षक शर्मिष्ठा घारगे-वालावलकर, अपर अधीक्षक माधव रेड्डी, उपअधीक्षक नरेंद्र पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षख श्रीमती निलिमा डोळस, हवालदार पंकज पळशिकर, नितीन कराड, सुरेश चव्हाण यांनी कामगिरी बजावली