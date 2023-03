Jalgaon News : शनिवारी, रविवारी दुप्पट भाडे! लक्झरीमालकांचा मनमानी कारभार

By

जळगाव : शनिवारी व रविवारी दररोज पेक्षा दुप्पट प्रवासी भाडे (fare) आकारणी, तसेच क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी व मालवातूकही केली जात आहे. लक्झरीचालक मनमानी कारभार करीत आहेत. (Double fare on Saturday and Sunday arbitrary management of luxury owners jalgaon news)

उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे वायूवेग पथक व महसूल सुरक्षा पथकाच्या अधिकाऱ्यांनी खासगी लक्झरी बसची तपासणी करून कारवाई करावी, अशी मागणी छावा मराठा युवा संघाने केली आहे.

याबाबत जिल्हाध्यक्ष अमोल कोल्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे, की जळगाव येथून नागपूर, मुंबई, पुणे आदी अनेक ठिकाणी स्लिपर कोच व खासगी बसने आसन क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवाशांची वाहतूक केली जाते.

खासगी प्रवासी बसच्या टपावरून मालाची वाहतूक केली जाते. मात्र, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे वायूवेग पथक क्रमांक १ व २, तसेच महसूल सुरक्षा पथकामध्ये नेमणुकीस असलेले मोटार वाहन निरीक्षक खासगी लक्झरी बसची तपासणी करण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात.

तपासणी पथकही निष्क्रिय

क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची कडक तपासणी करून कारवाई करण्यासाठी एस. टी. महामंडळाने महसूल सुरक्षा पथकास स्वतःचे वाहन दिले आहे. या पथकात नेमणुकीस असलेल्या मोटार वाहन निरीक्षकांची तालुकानिहाय मासिक दौऱ्यासाठी (शिबिर) नेमणूक केल्याने ते स्वतः या पथकात नसतात.

या वाहनाचा वापर सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांना घेऊन ये-जा करण्यासाठी केला जातो, हे सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक एस.टी. महामंडळाचे वाहन आणि चालक, अधिकारी व इंधनाचा वापर होऊन वाहन तालुका शासकीय विश्रामगृहाच्या आवारात उभे असते.

किरकोळ स्वरूपाची कारवाई दाखविण्यासाठी म्हणून फक्त रिक्षाचालकांवर व इतर वाहनांवर कारवाई केली जाते, पण स्थानिक चालणाऱ्या खासगी लक्झरी बसवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे हे पथक पूर्णपणे निष्क्रिय ठरले आहे.

टपावरून अधिक मालवाहतूक होत आहे. शिवाय शनिवारी, रविवारी प्रवासी जास्त असल्याने दुप्पट भाडे आकारणी करून प्रवाशांची लूट केली जात आहे. जळगाव जिल्ह्यातील खासगी लक्झरी बसची कडक तपासणी करून उचित कारवाई करावी, अशी मागणीही छावा मराठा संघाने केली आहे.