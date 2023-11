Rajya Natya Spardha 2023 : मानवी भावभावनांचा हुंदका ‘गोदो वन्स अगेन’

Rajya Natya Spardha 2023 : सॅम्युअल बॅकेटने जागतिक रंगभूमीवर अजरामर केलेले नाटक म्हणजे ‘वेटिंग फॉर गोदो’ त्यात दुसऱ्या महायुद्धानंतरची अनिश्चितता व त्यामुळे माणसांमध्ये मानसिक व शारीरिक पातळीवर उठलेली आंदोलने आणि कुणीतरी यातून आपली सुटका करेल, असा आशय मांडण्यात आला होता. (Drama Godo Once Again is dowry of human emotions rajya natya spardha 2023 jalgaon news)

या नाटकाला समांतर परंतु त्याचा पुढील टप्पा असलेले नाटक म्हणजे ‘गोदो वन्स अगेन’ हे भगवान हिरेलिखित व पंकज सनेर दिग्दर्शित नाटक भुसावळ थर्मल पॉवर स्टेशन, भुसावळ यांनी राज्य नाट्य स्पर्धेचे दुसरे पुष्प गुंफताना शनिवारी शहरातील छत्रपती संभाजीराजे नाट्यगृहात सादर केले.

‘वेटिंग फॉर गोदो’ या नाटकात गोदोचे पात्र आभासी होते. ते रंगमंचावर कधी येतच नाही; पण तो रंगमंचावर यावा, या अपेक्षेत तो प्रयोग रंगायचा. ‘गोदो वन्स अगेन’मध्ये मात्र सुरवातीपासूनच गोदो रंगमंचावर असतो. गोदो कधी जादूगाराच्या, तर कधी आणखी कुणाच्या तरी रूपात येऊन दीदी व गोगो या दोन पात्रांचा मानसिक, शारीरिक छळ करतो.

त्यांनाही या अस्वस्थेपासून सुटका हवी असते व गोदो आपली सुटका करण्यासाठी आला आहे, अशी त्यांची धारणा असते. त्यामुळे ते गोदोचा छळ सहन करतात. दीदी व गोगो या या दोघांच्या सुटकेसाठी गोदो विविध प्रलोभने दाखवतो. परंतु ती केवळ आभासीच ठरते. शेवटी मात्र गोगो व दीदीला असे वाटू लागते, की गोदो आला नसता तर बरे झाले असते. गोदो म्हणजे माणसाची आशा, आशा कधीही संपणारी नसते हेच ‘गोदो वन्स अगेन’चे सूत्र आहे.

लेखनाच्यादृष्टीने जेव्हा आपण एखाद्या गाजलेल्या कलाकृतीवर आधारित नाट्य लिहित असतो, तेव्हा स्वतःचे भाष्य करीत त्यातील आशय-विषयाच्या पुढे जाणे अपेक्षित असते. मात्र याबाबतीत लेखक भगवान हिरे कमी पडतात. दिग्दर्शक पंकज सनेर यांनी तांत्रिक बाजूंवर केलेला विचार आणि कलावंतांकडून करवून घेतलेली मेहनत जाणवत होती.

प्रकाशयोजनेत केलेला रंगसंगतीचा, शॅडोंचा वापर प्रसंगानुरूप प्रयोगात प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवण्यात तसेच गोगो (प्रवीण मोरे), दीदी (शुभम गुडा) व गोदो ४ (ऐश्वर्या खोसे) यांच्या प्रसंगानुरूप खुलत गेलेल्या उत्कृष्ट अभिनयाने प्रयोग रंगत गेला. त्यांना गोदो १, गोदो २ (केशव भगत), गोदो ३ (प्रदीप जांभूळकर), मुलगा (दीपक ढाके) यांनी साथ दिली. मात्र प्रयोग रंगत असतानाच ‘गोदो १’च्या प्रवेशानंतर प्रयोग काहीसा रेंगाळल्यासारखा वाटला.

तंत्राच्या बाबतीत रोशन वाघ यांचे नेपथ्य, अतुल बऱ्हाटे यांची प्रकाशयोजना प्रयोगास पूरक अशी तर मोहित कांबळे, रोशन भगत यांचे पार्श्वसंगीत प्रयोग प्रभावी करणारे. ज्योती चंद्रमोरे यांची रंग व वेशभूषा नाट्यास साजेशी.

नेपथ्य सहाय्य मोहित कांबळे, विजय वाघ, नितीन सोनवणे, अरविंद काळे, स्वप्नील जाधव यांचे, तर रंगमंच व्यवस्था प्रगती गिते, नितीन सोनवणे, विजय वाघ, गणेश तायडे, स्वप्नील जाधव यांची. एकंदरीत उत्तम तंत्राच्या आधारे कलावंतांच्या अभिनयाने रंगलेला प्रयोग सादर केल्याबद्दल भुसावळ थर्मल पॉवर स्टेशनच्या कलावंत व तंत्रज्ञांचे मनःपूर्वक अभिनंदन!