शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे ३ जानेवारी २०२४ पासून सुरू होणाऱ्या हौशी हिंदी, संगीत व संस्कृत राज्य नाट्य स्पर्धांसाठी तसेच बालनाट्य व दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धांसाठी नाट्य संस्थांकडून ६ नोव्हेंबरपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेशिका मागविण्यात येत असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्याचे संचालक बिभीषण चवरे यांनी दिली.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य नाट्य स्पर्धा पार पडणार असल्याचे श्री. चवरे यांनी नमूद केले आहे.

२० व्या बालनाट्य स्पर्धेची प्राथमिक फेरी ३ जानेवारीपासून विविध १० केंद्रांवर तर ६२ व्या हौशी हिंदी, संगीत व संस्कृत नाट्य स्पर्धेची अंतिम फेरी प्रत्येकी एका केंद्रावर १५ जानेवारीपासून होणार आहे.

नोंदणीकृत हौशी नाट्य संस्थांना गतवर्षी राज्यनाटय स्पर्धेत सहभागी झालेल्या नाट्य संस्थांना स्पर्धेसाठी विहित नमुन्यातील प्रवेशिका, नियम संचालनालयाच्या https://mahanatyaspardha.com या वेबसाइटवर ऑनलाइन उपलब्ध होतील.

आवश्यक त्या कागदपत्रांसह प्रवेशिका ६ नोव्हेंबरपर्यंत ऑनलाइन सादर कराव्यात. आवश्यक असणारी कागदपत्रे जोडलेली नसल्यास किंवा संपूर्ण तपशिल भरला नसल्यास ऑनलाइन प्रवेशिका भरता येणार नाही.

नाट्यस्पर्धेकरीता संस्थांना शासन नियम बंधनकारक राहतील. जास्तीत जास्त नाटय संस्थांनी महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेत आपला सहभाग नोंदवावा असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांनी केले आहे.