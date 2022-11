जळगाव : नदीतील वाळूउपसा जिल्हाधिकाऱ्यांनी बंद केला आहे. त्यामुळे वाळूची टंचाई निर्माण झाली असून, मक्तेदारांनी शहरातील कामे बंद केली आहेत. तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत वाळूउपसा होणार नाही, म्हणून खडीचा कच वापरा, असे सक्त आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शहरात वाळू टंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे. (Due to shortage of sand District Collector order to use alternative sand Latest Jalgaon News)

जिल्ह्यातील नद्यांमधील अमर्याद वाळूचा उपसा मक्तेदारांनी केला आहे. गिरणा नदीतील सर्वच भागांतील वाळू संपली आहे. जळगाव शहरालागत गिरणा नदीतून तर अमर्याद वाळूचा उपसा करण्यात आला आहे. अगदी नदीवरील पुलाच्या पिलरजवळील वाळूही उपसण्यात आली आहे. त्यामुळे पीलर उघडे पडले आहेत. भविष्यात पुलाला धोका निर्माण होण्याचीही शक्यता आहे. जिल्ह्यातील वाळूउपशाची ही गंभीर स्थिती लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाळूउपशाला बंदी घालून कडक कारवाई सुरू केली आहे.

मक्तेदारांनाही सक्त ताकीद

जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाळूउपसा करणाऱ्यांवरच कारवाई केली नाही, तर वाळू वापर करणाऱ्या बांधकाम मक्तेदारांवर कारवाईची कंबर कसली आहे. त्यांनी बांधकामात नदीच्या वाळूचा वापर न करता ‘खडीचा कच’ या पर्यायी वाळूचा वापर करावा, असे आदेश दिले आहेत. तर स्टोन क्रशरचालकांना पत्र देऊन पर्यायी वाळू तयार करून उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश दिले आहेत.

शहरातील कामे बंद

वाळूउपशाला बंदी असल्यामुळे मक्तेदारांनी शहरातील कामे बंद केली असल्याची माहिती मिळाली. महापालिकेने मक्तेदारांना शहरातील कामे दिली होती. मात्र, वाळूच उपलब्ध होत नाही, तसेच ‘खडीचा कच’मुळे कामे पक्की होण्याबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे. त्यामुळे सध्या तरी मक्तेदारांनी कामे बंद केली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याबाबत मक्तेदार लवकरच आयुक्तांना पत्र देऊन वाळूबाबत अडचणीची माहिती देणार आहेत.

"शहरातील कामे थांबविल्याबाबत महापालिकेतील मक्तेदारांनी आपल्याला कोणतेही पत्र दिलेले नाही. मात्र, त्यांनी पत्र दिल्यास आपण त्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेणार आहोत."

डॉ. विद्या गायकवाड, आयुक्त, महापालिका

