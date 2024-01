Jalgaon Winter Update : ‘अल निनो’ने थंडीच्या कडाक्याला ठेवले दूरच; रब्बीच्या उत्पादनात घट

Jalgaon Winter Update : ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे गतवर्षी एप्रिल महिन्यातही पाऊस बरसला होता. तर मान्सूनचा पाऊस तब्बल महिनाभर उशिराने दाखल झाला होता. एव्हाना पाऊसही कमी पडला. नंतर हिवाळ्यातही सलग महिना दोन महिने थंडीचा कडाका जाणवला नाही.

यामुळे थंडीच्या गारव्यामुळे येणारी गहू, दादर, ज्वारी या पिकांच्या उत्पादनही यंदा घट होणार आहे. यंदा हिवाळ्यात मोजून तीन ते चार दिवस जळगाव जिल्ह्याचे तापमान १० अंशाखाली गेले असल्याची माहिती हवामान विभागाने दिली. (El Nino ​​did not feel of cold This reduces production of rabi jalgaon news)