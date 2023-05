Jalgaon BJP News : भाजप जिल्हाध्यक्षपदाची शनिवारी निवड

By

Jalgaon News : भारतीय जनता पक्षातर्फे प्रथमच तीन जिल्हाध्यक्ष देण्यात येणार आहेत.

रावेर ग्रामीण जिल्हाध्यक्षपदी अशोक कांडेलकर, जळगाव ग्रामीण जिल्हाध्यक्षपदी मधुकर काटे (पाचोरा) किंवा अमोल शिंदे यांच्या निवडीची, तर जळगाव जिल्हा महानगराध्यक्षपदासाठी दीपक सूर्यवंशी यांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. (Election of BJP district president on 20 may jalgaon news)

जिल्हा महानगरसाठी पक्ष निरीक्षक अरुण मुंडे (अहमदनगर), तर रावेर व जळगाव ग्रामीणसाठी पक्ष निरीक्षक राजेश पांडे यांनी जळगावला पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून चाचपणी केली. शनिवारी (ता. २०) ही निवड जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या जिल्हाध्यक्ष निवडीला अधिक महत्त्व आले आहे. जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती पाहता भाजपने शिवसेनेप्रमाणेच जिल्ह्यात लोकसभानिहाय जिल्हाध्यक्ष निवडीचा निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार प्रथमच रावेर ग्रामीण, जळगाव ग्रामीण व जळगाव महानगर, असे तीन अध्यक्ष असणार आहेत. रावेर ग्रामीण जिल्हाध्यक्षपदासाठी नंदकुमार महाजन, माजी जिल्हाध्यक्ष अशोक कांडेलकर यांच्या नावाचीही चर्चा आहे. मात्र, आगामी निवडणुकांची तयारी लक्षात घेऊन अशोक कांडेलकर यांनाच प्रथम संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

भाजप प्रथमच लोकसभा व विधानसभा निवडणूक एकनाथ खडसे यांच्याशिवाय लढणार आहे. याठिकाणी राष्ट्रवादी व महानगर विकास आघाडीचे भाजपला मोठे आव्हान असणार आहे. त्यामुळे निवडणूक रणनीती व संघटनात्मक अनुभव असलेले कांडेलकर यांच्याकडे पुन्हा अध्यक्षपद जाण्याची शक्यता आहे.

जळगाव ग्रामीणला काटे की शिंदे

जळगाव ग्रामीण अध्यक्षपदासाठी इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. मात्र, लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघाचा विचार करता माजी जिल्हा परिषद सदस्य मधुकर काटे (पाचोरा) किंवा अमोल शिंदे (पाचोरा) यांच्यापैकी एकाला संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

चाचपणीत श्री. काटे यांच्या नावाला अनेकांनी समर्थन दिले आहे. ते स्वत:ही या पदासाठी इच्छुक आहेत. शिवाय पाचोरा येथील अमोल शिंदे यांच्या नावाचाही विचार होऊ शकतो. त्यांचे संघटन कौशल्य व नेतृत्वाची क्षमता या बळावर पक्षाच्या वरिष्ठांतर्फे त्यांच्या नावाला सहमती मिळण्याची शक्यता आहे.

जळगावात सूर्यवंशींना पुन्हा संधी

जळगाव जिल्हा महानगराध्यक्ष पदासाठी डॉ. अश्‍विन सोनवणे, अरविंद देशमुख यांच्या नावाची चर्चा आहे. मात्र, आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन पक्षातर्फे पदात बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. वरिष्ठ स्तरावर निवडणुकापर्यंत निवडणूक न घेता नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.

निवडणुका झाल्यानंतर संघटनात्मक अध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया होईल, तोपर्यंत विद्यमान महानगराध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी यांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. तीन वर्षांच्या काळात त्यांचे संघटन कौशल्यही चांगले आहे. चाचपणीवेळी त्यांच्या नावाला अधिक जणांनी सहमती दर्शविल्याचे सांगितले जात आहे.