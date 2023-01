जळगाव : कोरोनासह अन्य कारणामुळे स्थगित झालेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाबत नागपूर खंडपीठाने निर्णय दिल्याने निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्ह्यातील १२ बाजार समित्यांच्या निवडणुका महिनाभरात जाहीर होणार असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवई यांनी दिली.

जळगाव जिल्ह्यातील १२ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यकारिणीची मुदत संपल्याने आणि कोरोना काळात निवडणुका न झाल्याने या बाजार समितीवर प्रशासक नेमले होते. नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील १२ बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवई यांनी दिली. (Elections has been cleared by Nagpur Bench decision regarding the Agricultural Produce Market Committees Jalgaon News)

३० एप्रिलपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश आहेत. अंतिम मतदारयाद्यांचे काम आधीच पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे महिनभरात या बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या बाजार समित्यांमध्ये जळगाव, भुसावळ, यावल, जामनेर, चोपडा, पारोळा, बोदवड, धरणगाव, चाळीसगाव, अमळनेर, रावेर, पाचोरा यांचा समावेश आहे. यासाठी निवडणूक होणार आहे. नुकत्याच होऊन गेलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर जिल्ह्यातील बाजार समितीच्या निवडणुकीच्या रणसंग्राम पाहण्यास मिळणार आहे.

