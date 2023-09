Ganeshotsav 2023 : फैजपूरला 86 मंडळांकडून श्रीगणेशाची स्थापना; बाप्पाच्या सव्वा किलो चांदीच्या चरणाचे अनावरण

By

Ganeshotsav 2023 : विघ्नहर्ता गणरायाच्या आगमनासाठी गणेश मंडळ, कार्यकर्ते यांचा उत्साह शिगेला पोहोचला होता. शहर व परिसरात सार्वजनिक व खासगी अशा एकूण ८६ मंडळांकडून गणपतीची स्थापना करण्यात आली.

शहरासह परिसरात सार्वजनिक ६६ व खासगी १४ मंडळे आहेत. यांपैकी कोसगाव, हंबर्डी, बोरखेडा बुद्रुक, बोरखेडा खुर्द, चिखली बुद्रुक, भोरटेक,अशा ६ गावात एक गाव एक गणपती उपक्रम राबविण्यात आला आहे. (Establishment of Shree Ganesha from 86 Mandals in Faizpur jalgaon news)

तर एकट्या फैजपूर शहरात २० ठिकाणी बाप्पाची स्थापना करण्यात आली आहे. तर न्हावी येथे १७, आमोदा येथे ४, भालोद ११, पाडळसे ८, बामणोद ९, विरोदा १ यासह फैजपूर पोलिस ठाणे हद्दीतील २८ गावात एकूण सार्वजनिक ६६ व खासगी १४ तर एक गाव एक गणपती सहा ठिकाणी गणरायाची स्थापना करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक मंडळे, गणेश भक्तांमध्ये उत्साह दिसून येत आहे. दरम्यान, उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. कुणाल सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नीलेश वाघ, पोलिस उपनिरीक्षक मकसूद शेख, पोलिस उपनिरीक्षक मयनुद्दीन सय्यद, पोलिस उपनिरीक्षक मोहन लोखंडे, होमगार्ड समादेशक विकास कोल्हे, गोपनीय पोलिस विजय चौधरी, योगेश दुसाने यांच्यासह स्थानिक पोलिस कर्मचारी २५, जळगाव मुख्यालय ८, होमगार्ड ४५ असा गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरासह फैजपूर पोलीस ठाणे हद्दीत चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

सव्वा किलो चांदीचे चरण

फैजपूर येथील आराधना गणेश मित्रमंडळाने (फैजपूरकरांचा चिंतामणी) फटाक्याच्या आतषबाजीत लाडक्या बाप्पाचे स्वागत केले. शहरातील सर्वांत मोठ्या २१ फूट गणेशमूर्तीचे शहारातील सुभाष चौक येथे महामंडलेश्वर जर्नादन हरी महाराज यांच्या हस्ते पूजन व महाआरती करण्यात आली.

तसेच बाप्पाच्या सव्वा किलो चांदीच्या चरणाचे अनावरण करण्यात आले. याप्रसंगी माजी नगराध्यक्ष नीलेश राणे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नीलेश वाघ, पवन सराफ, राजेश चौधरी, राकेश सराफ, केतन चौधरी, पुरुषोत्तम सराफ, हर्षल कोल्हे, नीलेश महाजन, दीपक सराफ यांच्यासह आराधना गणेश मंडळ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सर्व कार्यकरणी सदस्य उपस्थित होते.