Jalgaon News : कार चारवेळा उलटूनही चालक सुखरूप बचावला

जळगाव : सुसाट कार अजिंठा चौकाकडून इच्छादेवीकडे जात असताना चारवेळा उलटून रस्त्याच्या कडेला खांब्यावर धडकली. या अपघातात कुणीही वाचेल, अशी परिस्थिती नसताना चालक मात्र सुखरूप बचावला.

अजिंठा चौकाकडून इच्छादेवी चौकाकडे जात असताना, रात्री अकराच्या सुमारास सुसाट कार महामार्गाच्या दुभाजकावर चाक चढल्याने उलटून चक्क चार वेळा उलटली व महामार्गाशेजारील झाडाला व नंतर खांब्यावर आदळून चक्काचूर झाली. (Even after the car overturned four times Driver escaped unharmed Jalgaon Accident News)

सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

हेही वाचा: Nashik Highway Accident : माझी पत्नी व मुलगी कुठे आहेत, दाखवा ना!

नंबर प्लेटसह संपूर्ण कारचा चुराडा झाला. साधरण दीडशे किलोमीटर प्रतितासाच्या वेगाने येणाऱ्या कारचा अपघात झाल्यानंतर परिसरातील रहिवाशांचा काळजाचा ठोकाच चुकला. मदतीसाठी तरुणांनी कारच्या दिशेने धाव घेतली.

चालकाला कारबाहेर काढून रुग्णालयात नेण्यासाठी रिक्षात बसविले. जिल्‍हा रुग्णालयात आणले. मात्र, त्या तरुणाची अवस्था बघता डॉक्टरांनीही त्याला दाखल करून घेण्यास नकार दिला. कारण अंगात श्रीमंतीचा माज आणि दारूच्या नशेत तर्रर दिसेल त्याला लाखोली वाहत होता.

रिक्षा पूर्णतः वांत्यांनी चिंब करून पुन्हा अपघातस्थळावर घेऊन आले. घडल्या अपघाताची भीषणता इतकी होती की सकाळी अपघातग्रस्त कार बघण्यासाठी लोकांची गर्दी उसळली. मात्र अद्यापही याप्रकरणी पोलिसांत कुठलाच गुन्हा दाखल झालेला नव्हता.

हेही वाचा: Nashik News : अश्विनीनगर उद्यानाला अवकळा; उद्यान दुरवस्थेकडे प्रशासनाचा काणाडोळा!