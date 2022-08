Jalgaon : बहिणाबाई स्मारक पूर्णत्वाची शिंदे सरकारकडून अपेक्षा

By

जळगाव : तब्बल १० वर्षांपासून निधीअभावी काट्याकुट्यांमध्ये अपूर्ण भग्नावस्थेत पडून असलेले कवियत्री बहिणाबाई चौधरी यांचे स्मारक पूर्ण व्हावे, यासाठी नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे सरकारला बुधवारी (ता. २४) साकडे घालण्यात आले.

स्मारकासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, या मागणीसाठी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून प्रश्न मांडण्याचा ठराव कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांच्या स्मारक विकास समितीसह ग्रामस्थांनी केला. (Expectation from Shinde government for completion of Bahinabai chaudhary memorial Jalgaon latest marathi news)

स्मारकाचे काम ५० टक्के झाले आहे. तीन वर्षांपासून निधी नसल्याने काम बंद आहे. यामुळे स्मारकाची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे. लोकप्रतिनिधी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वारंवार आश्वसाने दिली जात आहेत, अशी माहिती स्मारक विकास समितीचे अध्यक्ष किशोर चौधरी यांनी दिली. राज्यभरातून साहित्यिक, कवी, लेखक स्मारकाला भेट देतात.

बहिणाबाईंचे जुने घर, स्मारकाची दुरवस्था बघून दु:ख व्यक्त करतात. या जुन्या घराचे पुर्नेजीवन करावे, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली. शालिनी चौधरी, सविता चौधरी यांनी प्रतिमेचे पूजन केले. रविकांत चौधरी, खेमचंद महाजन, संजीव पाटील यांनी पहार अर्पण केला. शरद नारखेडे, विनोद बारी, पोलिसपाटील आनंद बिऱ्हाडे, योगेश वाणी, धनराज कोल्हे आदी उपस्थित होते

