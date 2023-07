Jalgaon NMU Admission : एम.एस्सी, एम.ए. भूगोल प्रवेश प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ

By

Jalgaon NMU Admission : मार्च, एप्रिल व मे महिन्यातील पदवी अभ्यासक्रमांच्या फेरतपासणी व पूनर्मुल्यांकनात उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनाही वरील पदव्युत्तर अभ्याक्रमांच्या प्रवेशासाठी अर्ज करता येईल. (Extension of admission for postgraduate courses in NMU jalgaon news)

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक प्रशाळा व संलग्नित महाविद्यालयातील एम.एस्सी. (सर्व विषय), तसेच एम.ए. (भूगोल) या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरणे आणि एआरसी केंद्रावर कागदपत्रे पडताळणी करण्यास १२ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

विद्यापीठाकडून केंद्रीय पद्धतीने एम.एस्सी. (सर्व विषय), तसेच एम.ए.(भूगोल) या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची मुदत ८ जुलैपर्यंत होती.

विद्यार्थ्यांची प्रवेशासंदर्भातील मागणी, तसेच विद्यापीठाने पदवी अभ्यासक्रमांचे फेरतपासणी व पुनर्मूल्यांकनाचे निकाल जाहीर केल्यामुळे उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची प्रवेशाची संधी त्यांना मिळावी, यासाठी १२ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा विद्यार्थी हिताचा हा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे.

या विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरून त्यांचे गुणपत्रक डाऊनलोड करून त्याची प्रत अर्जासोबत अपलोड करावयाची आहे. तसेच एआरसी केंद्रांकडून ही प्रत ग्राह्य धरली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांनी प्रवेशाच्या वाढवून दिलेल्या मुदतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्र-कुलगुरू प्रा. एस. टी. इंगळे यांनी केले आहे.