Jalgaon News : शहरातील एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत २५ वर्षीय तरुणीशी फेसबुकवर फ्रेंडशीप झाल्यानंतर तिच्यावर घरात घुसून अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

याबाबत पिडीत तरुणीने दिलेल्या तक्रारीवरुन एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. (Facebook Friend Abuse of girl student missing who lures marriage Threatened to make photo viral Jalgaon Crime News)

एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत कुटूंबियांसह वास्तव्यास असलेल्या २५ वर्षीय विद्यार्थिनीची ओळख फेसबुकवर इद्रिस खाटीक नावाच्या तरुणाशी झाली होती. डिसेंबर २०२२ मध्ये दोघांची भेटही झाली.

भामट्या इद्रिसने तिच्या घराचा शोध घेत ती घरात एकटी असताना शिरकाव केला. लग्नाचे आमीष देत या तरुणीशी सलगी करुन तिच्या ईच्छेविरुद्ध शरीरसंबध प्रस्थापीत केले.

दुसऱ्यांदाही तरुणी घरात एकटी असताना भामट्याने घरात येवुन मोबाईलमध्ये तिचे फोटो काढले. पिडीतेने लग्नाच्या बोलणीसाठी तगादा लावल्यावर संशयीताने टाळाटाळ करण्यास सुरवात केली.

त्यामुळे पिडीतेने शरीरसंबंध ठेवण्यास नकार दिल्याने संशयिताने तिचे फोटो सोशल मिडीयावर अपलोड करण्याची भिती दाखवुन वारंवार अत्याचार केले. आपली फसवणुक झाल्याचे लक्षात आल्यावर पिडीत तरूणीने पालकांना घडला प्रकार सांगितला.

पिडीतेच्या तक्रारीवरुन एमआयडीसी पोलिस ठाण्यातील महिला पोलिस उपनिरीक्षक रुपाली महाजन यांनी जबाब नोंदवुन घेत संशयीत इंद्रीस खाटीक याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.