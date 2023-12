Jalgaon District Hospital: जिल्हा रुग्णालयात जानेवारीत MRIची सुविधा; किडनी स्टोनची लेझरद्वारे शस्त्रक्रिया होणार

Jalgaon District News : जिल्हा रुग्णालयात व सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात जानेवारी २०२४ च्या पहिल्या आठवड्यात ‘एमआयआर’ ची सुविधा सुरू होणार आहे. जिल्हा रुग्णालय आणि सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. गिरीष ठाकूर यांनी ही माहिती ‘सकाळ’ ला दिली. ‘किडनी स्टोन’वर लेझरद्वारे शस्त्रक्रियेची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

जिल्हा रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांना सर्व अत्याधुनिक सुविधा देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षभरात रुग्णालयात येऊन उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढली आहे. (Facility of MRI in District Hospital in January jalgaon news)