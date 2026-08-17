Fake RPF Woman: RPF म्हणून रेल्वे स्थानकात फिरत होती २१ वर्षीय तरुणी, लग्न जमवण्यासाठी दिशाभूल; चौकशी करताच धक्कादायक माहिती समोर

जळगाव: रेल्वेस्थानकावर रेल्वे सुरक्षा दलाचा (आरपीएफ) गणवेश परिधान करून सर्वसामान्य नागरिकांची दिशाभूल करणाऱ्या एका तोतया आरपीएफ महिलेस ताब्यात घेतले. मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागातील रेल्वे सुरक्षा दलाने 'ऑपरेशन सतर्क' अंतर्गत दक्षता व सुरक्षा तपासणीदरम्यान ही कारवाई केली. याबाबत रेल्वे पोलिसांत संबंधित महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..जळगाव रेल्वेस्थानकाच्या फलाट क्रमांक तीनवर निरीक्षकांसह कर्मचारी विनोद जेठवे व लक्ष्मण पारकर सुरक्षा व दक्षता तपासणी करीत होते. रेल्वे सुरक्षा दलाचा गणवेश परिधान केलेली महिला संशयास्पद फिरताना आढळून आली. संशय आल्याने महिलेला थांबवून तिची चौकशी केली असता, तिला रेल्वे सुरक्षा दलातील नियुक्ती व ओळखीबाबत समाधानकारक माहिती देता आली नाही. तिच्या गणवेशावरील नेमप्लेटवर 'मनीषा कविता युवराज गोपाल' असे नाव नमूद होते. रेल्वे सुरक्षा दलाची कर्मचारी असल्याबाबत वैध ओळखपत्राची मागणी केली असता, तिने कोणतेही अधिकृत ओळखपत्र दिले नाही..Chhatrapati Sambhajinagar Car Fire: जॅमर लावलेल्या कारला अचानक आग; छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा न्यायालय परिसरातील घटनेने खळबळ.महिलेने स्वतःची नियुक्ती रेल्वे सुरक्षा दल, नाशिक येथे असल्याचे सांगितले. याबाबत जळगावच्या रेल्वे सुरक्षा दलाने तत्काळ नाशिक येथील संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून माहितीची पडताळणी केली. या नावाची कोणतीही महिला रेल्वे सुरक्षा दलात कार्यरत नसल्याचे स्पष्ट झाले..महिलेच्या ताब्यातून बनावट चारित्र्य प्रमाणपत्र, तसेच पोलिस पडताळणीची प्रतही आढळून आली. उपलब्ध तथ्ये व कागदपत्रांच्या आधारे प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन रेल्वे सुरक्षा दलाने संपूर्ण माहिती व संबंधित कागदपत्रे शासकीय रेल्वे पोलिसांकडे सुपूर्द केली..Kandivali Fire: कांदिवलीत आगीची घटना, धुराने भरलेल्या व्यावसायिक इमारतीतून ११ जणांची सुटका; दोन तासानंतर आगीवर नियंत्रण .जामनेर तालुक्यातील महिलाचौकशीत महिलेने आपले नाव मनीषा युवराज गोपाल (वय २१, रा. कापूसवाडी, ता. जामनेर) असे सांगितले. विवाहाच्या उद्देशाने लोकांना प्रभावित व दिशाभूल करण्यासाठी तिने यापूर्वी महाराष्ट्र पोलिसांचा गणवेश परिधान करून छायाचित्रे काढल्याचे समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.