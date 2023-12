Jalgaon: पोटासाठी पाठीला फटके अन् चिमुरड्यांचे भविष्य धुसर; पोतराजांची कुटुंबे पश्चिम महाराष्ट्रातून खानदेशात

Jalgaon News : टिचभर पोटासाठी थंडी, पाऊस, उन्हातान्हाची पर्वा न करता पाठीला फटके मारत उपजीविका करणारे पोतराज भटकंती करत पश्चिम महाराष्ट्रातून खानदेशात आले आहेत. मात्र भटकंतीमुळे त्यांच्या चिमुकल्यांच्या शिक्षणात खंड पडत असल्याने त्यांचे भविष्य धूसर होत आहे. (families of Potrajas came from western Maharashtra to Khandesh jalgaon news)