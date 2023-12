Jalgaon Municipality News : शहरातील रस्त्याच्या कामाची होणार तपासणी; शहर अभियंत्यातर्फे यादी समितीकडे सादर

Jalgaon Municipality News : शहरातील रस्त्याच्या कामाची तपासणी करण्यात येणार आहे, महापालिकेतर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या तीन जणांच्या समितीतर्फे कामाच्या दर्जाची तपासणी करून आयुक्तांना अहवाल देण्यात येणार आहे. (Road work in city will be inspected by municipal corporation jalgaon news)