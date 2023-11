Jalgaon Crime News : गावगाड्यात व्यस्त कुटुंबाचे घर फोडले; निवडणुकीचा प्रचार अन्‌ घरात चोरटे

Jalgaon Crime News : राज्यभर ग्रामपंचायत निवडणुकीचा जोर वाढला आहे. पाथरी (ता. जळगाव) या आपल्या मूळ गावी कुटुंबीयांसह गेलेल्या पंडित तुळशीराम माळी (ह. मु. संभाजीनगर, जळगाव) यांच्या बंद घरातून चोरट्याने रोख ३० हजारांसह साडेनऊ तोळ्याचे दागिने चोरून नेले.

ही घटना शनिवार (ता.४) रोजी उघडकीस आली.(family go for Election campaign and thieves in house jalgaon crime news)

मूळ पाथरी येथील रहिवासी असलेले पंडित माळी हे जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये नोकरीला आहे. त्यामुळे ते कुटुंबीयांसह जळगावातील संभाजीनगर परिसरात राहतात.

पाथरी ग्रामपंचायतीची निवडणूक असल्याने ते कुटुंबीयांसह गावी गेले होते. शुक्रवार (ता.३) रोजी रात्री अज्ञात चोरट्यांनी घराचा दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. रोख ३० हजार रुपयांची रक्कम, साडेनऊ तोळ्याचे दागिने असा मुद्देमाल चोरून नेला.

शनिवारी माळी यांच्या पत्नी घरी आल्या त्यावेळी घटना समोर आली. त्यांनी पती पंडित माळी यांना घटनेची माहिती दिली.

त्यांनी घरी येऊन पाहणी केली व रामानंद नगर पोलिस ठाणे गाठत तक्रार दिली. रात्री उशिरापर्यंत या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते.