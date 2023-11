Jalgaon Crime News : जुने भांडण उकरून तरुणाला बेदम मारहाण

By

Jalgaon Crime News : शेळगाव (ता. जळगाव) येथे जुन्या भांडणाच्या कारणावरून एका तरुणाला लाकडी काठीने बेदम मारहाण करून गंभीर दुखापत केल्याची घटना गुरुवारी (ता.२) रात्री ९ वाजता घडली आहे. ( young man was brutally beaten due to old quarrel jalgaon crime news )

याप्रकरणी शुक्रवारी (ता.३) सायंकाळी नशिराबाद पोलिस ठाण्यात चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

शेळगाव येथील मिथुन सुरेश कोळी (वय ३६) या तरुणाला गुरुवारी रात्री नऊच्या सुमारास जुन्या भांडणाच्या कारणावरून संशयित दीपक संजय कोळी, नीलेश बाळू कोळी, खुशाल बाळू कोळी आणि संजय रघुनाथ कोळी (सर्व रा. शेळगाव) यांनी शिवीगाळ करून मारहाण केली.

तसेच एकाने हातातील काठी मिथुनच्या डोक्यात टाकून गंभीर दुखापत करत जिवे ठार मारण्याची धमकी दिली. दरम्यान, जखमी मिथुनला नजीकच्या नशिराबाद ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

दरम्यान, उपचारानंतर शुक्रवारी मिथुन कोळीच्या फिर्यादीवरून संशयितांविरुद्ध नशिराबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक संजय जाधव करीत आहेत.