Jalgaon News : कापसाला भाव नसल्याने शेतकऱ्याची आत्महत्या

By

जामनेर : कापसाला (Cotton) भाव नसल्याने देवळसगाव येथील एका ४२ वर्षीय शेतकऱ्याने घेतलेले बँकांचे कर्ज वेळेत फेडता येत नसल्याने विषारी पदार्थाचे सेवन करून आपल्या शेतातच आपली जीवनयात्रा संपविली. (Farmer commits suicide due to lack of price for cotton jalgaon news)

गोपाळ नारायण राजपूत (वय ४२) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव असून, ही घटना मंगळवारी (ता. १४) घडली. गोपाळ राजपूत यांच्या नावावर अडीच-तीन एकर शेतजमीन आहे.

त्यामध्ये सध्या कपाशी लागवड केली असून, आधीच्या वेचणी झालेल्या कपाशीला बाजारात पुरेशा प्रमाणात भाव मिळत नाही, तर दुसरीकडे अस्मानी संकट अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याच्या डोक्यावरील तीन ते चार लाखांपेक्षा अधिकच्या कर्जाची वेळेच्या आत परतफेड करता आली नाही, परिणामी शेतकरी गोपाळ राजपूत यांनी टोकाचा निर्णय घेतला आणि आपली जीवनयात्रा संपविली.

हेही वाचा : देशातले ३२ म्युच्युअल फंडांचं व्यवस्थापन आहे महिलांच्या हाती...

मृत गोपाळ यांच्या पश्‍चात पत्नी, मुलगा, मुलगी असा परिवार आहे. जामनेर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. घटनेचा तपास पोलिस निरीक्षक किरण शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.