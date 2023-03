Ideal Farmer : विविध योजनांमुळे मल्हार कुंभार बनले आदर्श शेतकरी...

जळगाव : राज्यातील शेतकरी (Farmer) समृद्ध व्हावा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याचा शाश्वत विकास व्हावा, यासाठी शासनातर्फे अनेक लाभदायी योजना राबविल्या जातात. (farmer Malhar Kumbhar earned honor of becoming an ideal farmers by farming in modern ways jalgaon news)

शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन चोरवड (ता. पारोळा) येथील युवा शेतकरी मल्हार प्रल्हाद कुंभार यांनी आधुनिक पद्धतीने शेती करत आदर्श शेतकरी होण्याचा मान मिळविला आहे.

कृषी विभागातर्फे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) योजनेंतर्गत त्यांना कृषीपंप, ठिबक, शेततळे आणि त्या माध्यमातून मत्स्यपालन, फळबाग, बांधावर बांबू लागवड, सेंद्रिय गांडूळ खत युनिट, शेतकरी गटाला अवजार बँक, रेशीम उद्योगासाठी तुती लागवड केली आहे.

वीज समस्येवर मात

युवा शेतकरी मल्हार कुंभार यांचे शिक्षण कृषी पदवीपर्यंत झाले आहे. वडिलोपार्जित पारंपरिक पद्धतीऐवजी आधुनिक पद्धतीने शेती करण्याचा त्यांनी निर्णय घेत शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेतला. यात अटल सौरपंप योजनेंतर्गत त्यांना पाच एचपी क्षमतेचा सौरपंप मिळाला आणि वारंवार उद्‌भवणाऱ्या विजेच्या समस्येवर त्यांनी मात केली.

पोकरा योजनेंतर्गत शेततळे, त्या माध्यमातून मत्स्यपालन सुरू करत दुहेरी उत्पन्न सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांचा समूह तयार करून अवजार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मशागतीसाठी यंत्र अत्यंत माफक दरात पुरविण्याचे काम या माध्यमातून सुरू आहे.

"कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ घेत शेतीचे योग्य नियोजन केल्यामुळे दरवर्षी चार हेक्टर क्षेत्रात लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. या योजनेबद्दल इतर शेतकऱ्यांनाही मार्गदर्शन केले आहे. आमच्या गावातील अनेक शेतकरी शासनाच्या योजनांचा लाभ घेत असून, त्यांनाही फायदा होत आहे." -मल्हार कुंभार, युवा शेतकरी, चोरवड