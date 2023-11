Jalgaon News: शेतकऱ्याने काढली केळीने भरलेल्या वाहनाची मिरवणूक! मिळाला 3 हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव

Jalgaon News : राज्यभरात आज दिवसभर ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडून आलेल्या विजयी उमेदवाराच्या मिरवणुकीची धामधूम सुरू आहे. (farmer took out procession of vehicle loaded with bananas jalgaon news)

मात्र येथील सागर विजय पाटील या तरुण शेतकऱ्याने आपल्या शेतात काढलेल्या केळीच्या घडाने भरलेल्या वाहनाची थेट शेतापासून तर गावापर्यंत सवाद्य काढलेली मिरवणूक चर्चेचा विषय ठरली आहे.

श्री. पाटील हे दरवर्षी केळी लागवड करतात व त्या पिकाची योग्य निगा ठेवून चांगले दर्जेदार उत्पन्न काढण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत.

यावर्षी त्यांनी चार एकरात कोणत्याही केळी रोपांची लागवड न करता घरच्याच सात हजार बेण्याची लागवड केली आहे.

आज त्यांनी तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल भावाने एकशेसाठ क्विंटल केळीची काढणी केली. घरच्या बेण्याची लागवड केलेल्या केळीचे दर्जेदार उत्तम प्रतीचा माल असल्याने त्यास भावही चांगला मिळाल्याने श्री. पाटील यांनी आज त्या केळीच्या घडाने भरलेल्या वाहनाची सवाद्य मिरवणूक काढली.