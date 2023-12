Jalgaon Accident News : दुचाकीला वाचविण्याच्या प्रयत्नात टँकरचालकाचा मृत्यू

Jalgaon Accident News : वराड बुद्रुक (ता. धरणगाव) गावातील बसस्थानकासमोर वाहनाला वाचविण्याचा प्रयत्नात पेट्रोल टँकरच्या अपघातात चालकाचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी (ता. ३०) घडली.

धरणगाव पोलिसांत अपघाताची नोंद करण्यात आली आहे.(Tanker driver dies while trying to save two wheeler jalgaon accident news)