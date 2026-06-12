जळगाव

Jalgaon farmer: बापाची हृदयद्रावक धडपड! शेती वाचवण्यासाठी दोन मुलांना औताला जुंपून पाडल्या सरी, जळगाव जिल्ह्यात कुटुंबाची पोटासाठी धडपड..

Rural farming crisis in Jalgaon district Maharashtra: बैल-ट्रॅक्टर परवडत नसल्याने जळगावात बापानेच मुलांना औताला जुंपले; कापसासाठी सरी पाडत कुटुंबाची उदरनिर्वाहाची झुंज उघड
Poverty Forces Farmer to Harness His Children for Farming in Maharashtra's Jalgaon

Poverty Forces Farmer to Harness His Children for Farming in Maharashtra's Jalgaon

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाचोरा, (जि. जळगाव): नैसर्गिक आपत्ती, पावसाचा लहरीपणा, शेतमालाला कमी भाव, वाढती मजुरी यासह पिकांवरील रोगराईमुळे बळिराजा विवंचनेत अडकला असला, तरी परिस्थितीवर मात करत बळिराजाची धडपड सुरू असते.

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